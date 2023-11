Interdição Total na SC-110 Entre Urubici e São Joaquim após Erosão na Ponte sobre o Rio Urubici e Risco de novos Deslizamentos 

No final da tarde desta quarta-feira, dia 22, a SC-110, que liga Urubici a São Joaquim, foi completamente interditada ao trânsito de veículos devido ao agravamento das condições de infraestrutura ao longo do trecho. A medida foi tomada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina.

A principal razão para a interdição é a erosão nas cabeceiras da ponte sobre o Rio Urubici, apresentando sérios riscos à estrutura. Além disso, há preocupações quanto a possíveis deslizamentos ao longo do trecho afetado, tornando a via insegura para a circulação de veículos.

A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, em cooperação com a Polícia Rodoviária Militar, está realizando avaliações técnicas para determinar a extensão dos danos e definir as medidas necessárias para a recuperação da rodovia. As equipes estão mobilizadas para atuar rapidamente, mas a interdição total permanecerá em vigor até que as condições de segurança sejam restabelecidas.

As autoridades competentes estarão fornecendo atualizações regulares sobre o andamento das operações e qualquer alteração nas condições da rodovia, enquanto as equipes trabalham para restabelecer a segurança e a trafegabilidade da via.