GT Materiais de Construção Abre as Portas da Filial no Bairro Subestação em Uma Inauguração Memorável

Com imenso orgulho, a GT Materiais de Construção tem a satisfação de convidar todos os clientes, amigos e familiares para a grandiosa inauguração de nossa filial, que ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2023. O evento será realizado na Av. Irineu Botnhausen, 1330, no bairro Subestação.

Para que possamos celebrar esse momento único, informamos que a loja do centro estará fechada no dia 2 de dezembro, em virtude da inauguração. Entretanto, estaremos ansiosos e preparados para receber você, nosso estimado cliente, na nova filial a partir das 9 da manhã até as 16:00 da tarde.

Preparamos com todo carinho uma loja moderna e ampla, cuidadosamente projetada para oferecer uma experiência de compra única. Nossos produtos estarão expostos de maneira a facilitar sua busca e garantir um atendimento ainda mais eficiente.

Sua presença é fundamental para tornar esse momento ainda mais especial. Contamos com a sua participação para celebrarmos juntos essa nova fase da GT Materiais de Construção. Estamos ansiosos para recebê-lo e compartilhar o orgulho desse crescimento que, sem dúvida, é fruto da confiança e preferência de clientes como você. Até lá!