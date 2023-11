Sicredi possui diversas opções de investimentos para planejar

O final do ano é o momento ideal para organizar metas e definir os próximos passos

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 7 milhões de associados e solidez de 120 anos de história, possui diversas opções de investimentos que se encaixam no perfil de seus associados e ajudam a alcançar seus objetivos. O investimento pode ser feito com um planejamento de curto, médio e longo prazo, dependendo do propósito de cada pessoa e ainda apoia o desenvolvimento das comunidades, através de um ciclo virtuoso, em que o dinheiro captado, é reinvestido na mesma região, contribuindo para a economia local.

Com o final do ano chegando e com o aumento das receitas por meio do 13° salário, por exemplo, as pessoas têm a tendência de planejar o futuro, o que é possível por meio dos investimentos do Sicredi. A instituição financeira cooperativa oferece opções como fundos de investimentos, renda fixa, renda variável e poupança. Antes de começar a investir, é preciso entender o perfil de investidor e escolher a opção que melhor se encaixe nos seus objetivos.

O perfil de investidor pode ser classificado como conservador, moderado ou arrojado. O conservador prefere preservar seu patrimônio e tem medo de arriscar, geralmente é alguém que está começando no mundo dos investimentos. Já o moderado, busca obter bons retornos e prefere não assumir riscos muito elevados no mercado financeiro. No perfil arrojado, o investidor está disposto a ter os melhores rendimentos, mesmo que tenha uma exposição maior ao risco. Para conhecer o seu perfil, faça o teste no site sicredi.com.br/investimentos/simulador-de-perfil/.

“O fim de ano é uma época que favorece o consumo e o uso desregulado do dinheiro e sempre surgem algumas dúvidas: como aproveitar bem esse valor e não gastar além do necessário? Saber o que fazer com o 13° salário é essencial para a construção de um bom planejamento financeiro, sabendo balancear melhor esse dinheiro extra, de acordo com as suas necessidades de gasto e de economia para investimentos”, afirma o Assessor de Investimentos da Sicredi Altos da Serra, Gustavo Damiani.

Realizando um investimento, o associado tem mais tranquilidade em caso de imprevistos, fica mais

seguro para ir atrás dos seus sonhos, como a compra de um carro novo, a casa própria, férias ou até

mesmo para planejar a aposentadoria. Além disso, esta é uma oportunidade de ter uma renda extra, por meio dos rendimentos, e um maior controle financeiro, em que o associado aprende a organizar as finanças e sobre educação financeira. Também é possível investir em grandes empresas, gerando desenvolvimento do mercado imobiliário, no agronegócio ou nas regiões em que o Sicredi está presente.

Tire suas dúvidas sobre investimentos no site sicredi.com.br/investimentos/ ou através do WhatsApp (51) 3358-4770. Os investimentos também podem ser feitos na agência Sicredi mais próxima ou através do Aplicativo Sicredi e Sicredi X.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados com mais de 2,5 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).