Governo do Estado investe R$ 8,57 milhões para instalar lousas digitais em todas as salas de Ensino Médio de 36 escolas

As escolas da rede estadual de Santa Catarina estão recebendo 485 kits de lousas digitais para equipar todas as salas de aula de Ensino Médio em 36 unidades escolares do Estado. O objetivo da entrega é tornar o ensino ainda mais atrativo aos 28,8 mil alunos que estudam nestas escolas. O investimento do Governo do Estado é de R$ 8,57 milhões.

“Nós acreditamos no poder transformador da educação e estas ações comprovam a sensibilidade do Governo em oferecer infraestrutura de qualidade, tecnologia, valorização e qualificação profissional, que permitem aos nossos jovens sonhar seus sonhos e construir um mundo melhor”, destaca o governador Carlos Moisés.

A lista com todas as escolas contempladas nesta primeira entrega inclui uma unidade de ensino de cada uma das 36 Coordenadorias Regionais de Educação de Santa Catarina, espalhadas por todas as regiões do Estado (confira a lista abaixo). As entregas seguem até que todas as salas de aula das 711 escolas da rede estadual que oferecem Ensino Médio estejam equipadas com os kits de lousas digitais.

“Esse é um investimento que abre inúmeros caminhos para tornar o nosso ensino mais moderno. Iniciamos com 36 escolas e vamos chegar em todas as salas de aula. É assim, com mais equipamentos de tecnologia e novas possibilidades, que continuaremos formando grandes cidadãos catarinenses em nossas escolas”, afirma o secretário de Estado da Educação, Vitor Balthazar.

Cada kit entregue possui uma lousa digital, um computador e um projetor. Além disso, o investimento inclui a instalação de todos os equipamentos em sala de aula. Os professores das escolas contempladas poderão participar de uma formação para utilização do kit a partir da segunda quinzena de julho.

Tecnologia nas escolas

Os investimentos da Secretaria de Estado da Educação (SED) em tecnologia começam pela qualificação do trabalho dos professores. Por meio do programa Aprendizagens na Cultura Digital, todos os docentes da rede estadual estão recebendo notebooks de última geração. A intenção é que os equipamentos sejam levados às escolas e conectados nos projetores instalados em sala de aula, oferecendo mais oportunidades e permitindo o desenvolvimento de ações inovadoras.

Até aqui, já foram entregues aproximadamente 9,7 mil notebooks para professores efetivos da rede estadual, com investimento parcial de R$ 40 milhões. Novas entregas estão programadas para o mês de junho, até que todos os docentes sejam contemplados. Enquanto os professores efetivos recebem os notebooks como doação, os ACTs terão acesso ao equipamento em regime de comodato.

Para as escolas, além das lousas digitais, o Governo do Estado também investiu na entrega de mais de 6,4 mil computadores para inaugurar 311 novos laboratórios de tecnologia. Para adquirir os equipamentos, que vão facilitar projetos de pesquisa e tornar mais atrativo o ensino oferecido a 108 mil alunos catarinenses, foram investidos R$ 28,2 milhões.

Outro investimento realizado desde o início de 2021 é a entrega de tablets para laboratórios de tecnologia. Mais de 34 mil aparelhos com tecnologia 4G já foram entregues em 939 escolas. Para adquirir os tablets, houve investimento de R$ 30,3 milhões, que beneficiam cerca de 450 mil alunos. Até o final do primeiro semestre, mais 1,3 mil unidades ainda serão entregues às escolas da rede estadual.

Confira as escolas que estão recebendo as lousas nesta primeira entrega:

EEM Macário Borba, de Sombrio;

EEB Joaquim Ramos, de Criciúma;

EEB Senador Evelásio Vieira, de Blumenau;

EEB Dom Joaquim, de Braço do Norte;

EEB Paulo Schieffler, de Caçador;

EEB São João Batista, de São João Batista;

EEB Prof. Virgínia Gonçalves, de Monte Carlo;

EEB Prof. Clementino Britto, de Porto União;

EEB Dr. Theodureto de Faria Souto, de Dionísio Cerqueira;

EEB Regente Feijó, de Lontras;

EEB Pe. Vendelino Seidel, de Iporã do Oeste;

EEM Abdon Batista, de Jaraguá do Sul;

Cedup Dario Geraldo Salles, de Joinville;

EEB Nossa Senhora da Salete, de Maravilha;

EEB Felisberto Carvalho, de Palmitos;

EEB Raimundo Corrêa, de Seara;

EEB Luiz Bertoli, de Taió;

EEB Romildo Czepanhik, de Xanxerê;

EEB Aleixo Dellagiustina, de Ituporanga;

EEB Gov. Celso Ramos, de Joaçaba;

EEB Gen. José Pinto Sombra, de Lages;

EEB Paulo Cordeiro, de Rio do Sul;

EEM Prof. Roberto Grant, de São Bento do Sul;

EEB Cecília Vivan, de Salto Veloso;

EEB Soror Angélica, de São Lourenço do Oeste;

EEB Casimiro de Abreu, de Curitibanos;

EEB Monsenhor Vendelino Hobold, de Itajaí;

EEM Almirante Lamego, de Laguna;

EEB Bom Pastor, de Chapecó;

EEB Alinor Vieira Corte, de Papanduva;

EEB Sara Castelhano Kleinkauf, de Guaraciaba;

EEM Jacó Anderle, em Florianópolis;

EEB Dr. Otto Feuerschuette, de Capivari de Baixo;

EEB Manoel Dutra Bessa, de Urubici;

EEB Prof. Olavo Cecco Rigon, de Concórdia;

EEB Frederico Haardt, de Indaial.

Por Pedro Henrique Jacoby Cureau

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED