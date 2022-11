Governo de Santa Catarina altera expediente em dias de jogos da Seleção

A oito dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, assina decreto que prevê alterações no horário dos órgãos do Estado. A regra, válida somente durante a participação da Seleção no Catar, será publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira, 16.

No dia 24 de novembro, o Brasil joga contra a Sérvia, às 16h. Na data da estreia, os serviços — exceto os essenciais — começam às 8h e terminam às 14h. No dia 28, quando a Seleção enfrenta a Suíça às 13h, o expediente acaba às 12h. Já em 2 de dezembro, no dia que o Brasil enfrenta Camarões, às 16h, repete o esquema da primeira rodada. Caso a Seleção avance para fases decisivas, nos dias úteis em que houver jogo agendado para as 12h, os serviços funcionam das 15h às 19h.

Via TN Sul