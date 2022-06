Bibliotecários da rede estadual desenvolvem projetos para tornar a leitura mais atrativa aos estudantes

No início do ano letivo, uma equipe de bibliotecários, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais foi contratada de forma inédita para atuar na rede estadual de ensino. São 244 profissionais que já estão trabalhando no órgão central da Secretaria de Estado da Educação (SED) e nas 36 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para qualificar e ampliar a atuação pedagógica da rede estadual junto às escolas.

Os 59 bibliotecários da rede estadual atuam na qualificação do trabalho nas bibliotecas, salas de leitura e acervos das 1.053 unidades escolares da rede. O trabalho inclui o suporte às escolas em ações como: incentivo à leitura e contação de histórias, orientação para organizar, catalogar e a preservar os livros e escolha do livro didático para as unidades da rede estadual.

“Atuamos para que todas as unidades tenham espaços funcionando com qualidade, auxiliando os responsáveis pelas bibliotecas nas escolas”, descreve uma das bibliotecárias da SED, Caroline Santos de Cisne.

Atuação nas regiões

A bibliotecária da regional de Timbó, Mariana Jucelia Vidal, está visitando todas as 26 escolas da regional para fazer um diagnóstico das bibliotecas. Ao mesmo tempo, ela já está sendo convidada para ações nas unidades escolares. Um exemplo foi o 6º Sarau Literário da EEB Professor Juvenal Cardoso Zanella.

Nessa ação, os estudantes do 1º ao 9º ano são convidados a decorar um poema. O professor faz a seletiva em sala de aula. A gestora Kátia Girardi Dallabona, explica que, para dar mais credibilidade ao evento, eles organizam critérios de avaliação, estipulam as categorias e, com auxílio de jurados convidados, realizam a classificação dos estudantes. Os classificados são convidados a participar do Concurso de Poesias, realizado pela Fundação Cultural de Timbó.

“O Sarau busca destacar os estudantes que são bons na arte de declamar e, sobretudo, dar oportunidade para que eles sejam protagonistas, vençam o medo de falar em público e desçam do palco mais confiantes e motivados”, destaca Kátia. O sarau foi realizado também na EEB Emir Ropelato, na mesma cidade.

Pílulas Literárias

Outro projeto que está sendo organizado por Mariana é o das Pílulas Literárias. A ideia é que cada biblioteca receba nas próximas semanas uma caixa com frases de livros e autorais escritas em pílulas de papel, para estimular os alunos a interagirem, visitando o espaço para retirar a frase diária e também criando outras para contribuir com a caixa de remédios.

“A biblioteca deve ser um espaço onde todos os alunos queiram ir. Dessa forma queremos estimular a leitura, a criatividade e despertar o interesse dos alunos para além do seu gênero preferido”, pontua Mariana.

Espaço para contação de histórias

A contação de histórias é um recurso pedagógico muito utilizado nas bibliotecas da rede estadual. Na EEB Edith Gama Ramos, em Florianópolis, a professora Sara Fritzen, do 2º ano do Ensino Fundamental, realiza a atividade toda sexta-feira pela manhã com a turma de 28 estudantes no espaço da biblioteca: “Os momentos de leitura e contação de histórias estimulam diversas habilidades com os alunos, como a atenção e a concentração, além da imaginação e criatividade”.

A responsável pela biblioteca da unidade, Carla Bruering, acompanha a atividade e atende os estudantes que logo depois saem empolgados para pegarem livros para empréstimo: “Esse ambiente deve ser acolhedor, atrativo, onde o aluno tenha vontade de voltar novamente. Nossa biblioteca está aberta para que os professores realizem diferentes tipos de aulas para que os estudantes possam entrar no mundo da imaginação através das histórias, construindo uma infância feliz”, finaliza.

Por Ana Paula Flores

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED