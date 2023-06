Escola Segura: SSP faz nova reunião para alinhar contratações e treinamento de policiais

Em nova reunião com as forças policiais, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) tratou nesta sexta-feira, 2, dos encaminhamentos relacionados aos treinamentos e à operacionalidade que envolve o programa Escola Segura. A iniciativa prevê a contratação e a presença de policiais armados nas escolas estaduais. A fase atual é a de contratação dos policiais e treinamento. Participaram da reunião gestores das Polícias Militar, Civil e Científica e o Corpo de Bombeiros, além da Secretaria de Estado da Educação.



O secretário de Estado da Segurança Pública do Estado, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, ressaltou a determinação do governador Jorginho Mello em dar agilidade ao programa e o entrosamento das forças de segurança com a Educação para tratar da violência nas escolas.

“Foi uma reunião para obter os encaminhamentos e saber dos resultados desse segmento que está trabalhando diuturnamente e incansavelmente nisso para que o mais breve possível tenhamos os policiais trabalhando nas escolas. Para isso, vamos treiná-los, o que passa também pela participação dos profissionais da educação”, afirmou Paulo Cezar Ramos de Oliveira, que cobrou agilidade nas ações de operacionalidade do programa.

Segundo o secretário, as contratações dos policiais estão em andamento. São policiais que estão aposentados ou a caminho da aposentadoria. “O número de contratados tem mudado, pois são policiais que já estão aposentados ou a caminho da aposentadoria. Então não são números fixos. Podemos dizer que a cada 15 dias ou a cada mês mais policiais vão aderir a esse projeto para que possamos ter o contingente necessário e atender o nosso objetivo que é tornar as escolas mais seguras”, explicou o secretário da Segurança Pública.

Conforme a diretora de Infraestrutura da Educação, Ana Colombo, a secretaria da Educação tem trabalhado em conjunto na fase de montagem do programa de treinamento dos policiais para estabelecer as orientações gerais do funcionamento de cada escola e a inserção dos policiais no ambiente escolar.

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina