Reunião define data para as disputas finais do campeonato de futebol de campo em São Joaquim

O Diretor de Esportes de São Joaquim, Edson dos Santos Oliveira, recebeu os quatro representantes semifinalistas do campeonato municipal de futebol de campo da 1º divisão.

Na oportunidade debateram formas de retomada para finalizar o campeonato, visando também todos os cuidados de segurança contra a Covid – 19. A partir dessa reunião ficou definido para 07 de março os jogos no Estádio Municipal José Leão Dutra.

Próximo a competição será marcado uma reunião com vigilância sanitária e saúde para debater as situações da pandemia, caso o mapa de controle mostre o município no vermelho a retomada da competição será cancelada novamente.

O diretor de Esportes comentou também que os portões do estádio estarão fechados para o público e torcedores, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, o mesmo está acertando detalhes para transmitir a final via facebook ao vivo, com narração e comentários para que todos possam acompanhar os jogos.

Os jogos da semifinal estão definidos:

Armazém do Lanche x E.C. Bandeirantes

E.C. Nevada x E.C. Planalto São José

O diretor de esportes afirma que evento terá novidades na parte de organização das competições do Departamento Municipal de Esportes através de um aplicativo onde os atletas, comissões técnicas, comunidade joaquinense e torcedores irão poder acompanhar as informações de todas as equipes, como jogadores inscritos, cartões, jogos, regulamentos ou seja tudo que acontecer estará estarão disponíveis para todos de forma prática e rápida.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim