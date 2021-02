Professores de educação física da rede municipal de ensino de São Joaquim participaram de capacitação para retomada das aulas presenciais

A secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, juntamente com as Diretorias de Ensino e Esportes proporcionaram aos profissionais de educação física na Casa da Cultura, uma formação específica para os professores de educação física da rede municipal.

A retomada das aulas é aguardada com muito anseio pelas famílias e principalmente pelos profissionais.

Na ocasião, aprofundaram seus conhecimentos sobre a legislação que autoriza a retomada das aulas, bem como os protocolos sanitários para que as mesmas ocorram com segurança.

Segundo o diretor de esportes, Edson Santos Oliveira, houve trocas de experiências e a elaboração conjunta do planejamento inicial para o retorno das atividades nas escolas de educação infantil e de educação básica.

“Sabemos que a volta as aulas será um momento desafiador, a atividade física é de suma importância, contamos com profissionais qualificados e comprometidos, que não medirão esforços para melhor atender nossos estudantes” explica.

Educação em ação, juntamente com as Diretorias de Ensino e Esportes no retorno das aulas presenciais.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim