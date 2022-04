Leoas da Serra vence Telêmaco Borba e são campeãs do Torneio Início da Liga Feminina de Futsal

O Leoas da Serra conquistaram neste domingo (10), mais um troféu para a sua enorme galeria, ao se sagrarem campeãs do Torneio Início da Liga Feminina de Futsal ao derrotarem na final a equipe do ADTB, de Telêmaco Borba, do Paraná, pelo placar de 2 a 0, em partida disputada na Arena Sorocaba, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Os gols da vitória da equipe lageana foram marcados por Petuxa e Vanessa.

O Torneio Início da Liga Feminina de Futsal teve início na manhã de sábado (9) com seis jogos envolvendo as 12 equipes participantes para definição do chaveamento, conforme os resultados dessas partidas. O Leoas da Serra estreou com uma sonora goleada de 13 a 1 sobre o Confiança, do Sergipe, e classificaram em 1º lugar.

Neste domingo, 10, iniciou-se a fase classificatória com o Leoas da Serra enfrentando as outras duas equipes de seu grupo, o Bareteiro Futsal, de Brusque, e o próprio Confiança-SE. Os jogos eram definidos em um tempo somente de 10 minutos, o Leoas acabou derrotando o Barateiro faltando 30 segundos para o fim do jogo com gol de Nega, e também derrotou o Confiança pelo placar de 2 a 0 com gols de Vanessa e Lívia, garantindo a classificação para a semifinal.

Semifinais

Na semifinal, o Leoas reencontrou um velho adversário e que sempre rende grandes jogos, a Female, de Chapecó e marcado pelo equilíbrio, os 10 minutos terminaram sem alteração no placar. Disputa nos pênaltis e deu Leoas com vitória por 3 a 2.

Na outra semifinal, o Telêmaco Borba encarou o Sumov, de Fortaleza, e o tempo de 10 minutos terminou em empate por 1 a 1. Nos pênaltis, equilíbrio novamente só saindo a equipe finalista após oito cobranças para cada lado. O Telêmaco venceu por 8 a 7, após defesa da goleira na cobrança do Sumov.

Final

Na final, o Leoas da Serra encarou o Telêmaco Borba e definiu a vitória e o título no tempo dos 10 minutos regulamentares com gols de Petuxa e Vanessa, final 2 a 0 e troféu entregue por ninguém menos do que Falcão, ídolo brasileiro no futsal.

