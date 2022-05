A Polícia Militar rodoviária informou em seu twitter sobre as novas condições da Serra do Rio do Rastro no final da tarde desta quarta (04):

⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO! Serra do Rio do Rastro está sendo fechada nesse momento. Houve novo deslizamento de terra na região, que está sendo verificado. Aliado ao volume de água que desce sobre a pista restou decidido que permanecerá fechada durante toda noite. Amanhã pela manhã será reavaliada as condições da rodovia!

