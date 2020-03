DM Boys e DJ Ronaldo Siqueira revivem a magia do dance 2000 na Summer Fest – Veja as imagens

A Festa é aqui…

Esta foi a canção que Dony e a dançarina Jéssica, iniciaram seu show em São Joaquim, na Summer Fest 4. A festa foi realizada no centenário Clube Astréa no sábado (14). A dupla que compõe DM Boys, levaram o público ao delírio com músicas que fizeram sucesso nas baladas nos anos 2000.

Dony disse que é sempre um privilégio tocar em solo joaquinense, onde já cantou mais de dez vezes, lembra da primeira vez em que se apresentou no antigo Clube Centro Operário (Deca). “É bom rever está galera aqui sempre me acompanham, a energia deles é que faz meus shows melhores,” revelou o cantor.

“Eu curto o DM Boys a muito tempo, não perco nenhum show deles aqui em São Joaquim, sou muito fã, espero que tragam eles aqui novamente em breve”, disse Mariana Fonseca.

Quem comandou a festa também foi o DJ Ronaldo Siqueira, que fez a galera dançar até o sol raiar, com seu show de mixagens e a estrutura de som e imagem da Kayuba, uma combinação perfeita para quem gosta de uma balada.

O evento realizado pela LE Produções mais uma vez foi sucesso, em breve outra grande festa deve animar São Joaquim.

Veja as imagens: