Paulinho Mocelin, o maior artista da música Gaúcha, sucesso estourado nas rádios do Sul do Brasil, se apresentou no Palco Fuji, na noite de 8 de setembro, na 22ª Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim.

Paulinho cantou e encantou o público, com seus maiores sucessos, como Menino Campeiro, a famosa Caminhonete Branca e o lançamento da música Javali e também Fundo da Grota (Baitaca).

O show se tornou um verdadeiro baile para os fãs de Mocelin.

