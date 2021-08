Rua 31 de Março no Jardim Bandeira em São Joaquim é interditada para obras de pavimentação

A Secretaria Municipal de Obras de São Joaquim, deu início a pavimentação de um trecho crítico onde havia asfalto antigo e apresentava muitos problemas como buracos deixando o trecho da rua 31 de Março intransitável.

A rua em questão é uma importante ligação entre o bairro Jardim Bandeira à SC – 110, por ela passam diversos ônibus das empresas de processamento de maçãs, elas foram comunicadas pela prefeitura para buscar outras rotas alternativas.

A pavimentação tem uma extensão de cerca de 70m, e será executada com recursos e mão de obra própria da Prefeitura de São Joaquim com a colocação de lajotas sextavadas, a previsão indica que os serviços sejam concluídos em 20 dias.

Esta é uma importante obra para o desenvolvimento da região, com esta melhoria o trânsito irá fluir melhor e dará maior conforto aos moradores que residem no local, acabando com a poeira gerada pelo tráfego de veículos.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim