Lixeiras no Centro de São Joaquim ganham novo formato

As lixeiras em toda extensão do Boulevard em São Joaquim receberam revestimento em madeira, para deixar o Centro com um aspecto mais atraente aos olhos dos joaquinenses e turistas.

As tradicionais lixeiras plásticas estavam sendo um problema, por ser mais leves cães de rua acabavam virando e espalhando o lixo em pelas calçadas. O revestimento tem uma tampa para os moradores e comerciantes depositarem os resíduos, e também uma porta com tranca que facilita o trabalho dos coletores.

“Fizemos este trabalho pensando em deixar nossa cidade mais agradável, as novas lixeiras têm o mesmo tom de cor do mobiliário já existente no boulevard, estes que passarão também por revitalização e pintura”, destaca a Secretária de Turismo, Adriana Schlichting.

“Queremos reforçar o pedido para os comerciantes e moradores da rua central, colaborem com a coleta do lixo, o caminhão passa todos os dias às 19h30, exceto nos domingos, então deposite seu lixo o mais próximo do horário da coleta para evitar que as lixeiras fiquem cheias durante o dia e que animais espalham lixo pelas calçadas”, diz o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Volney Francisco Beckhauser Junior.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim