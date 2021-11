Falta pouco! Depois de muita espera o novo Mercado Público está prestes a abrir as portas novamente. As empresas vencedora das licitações já estão fazendo a montagem dos boxes, alem disso no novo Mercado Público também terá espaço para apresentações culturais, para exposições, bem como um auditório para 40 pessoas. A nova estrutura comporta bares, restaurante, peixaria, lotérica, dentre inúmeros outros serviços à disposição dos visitantes.









Com informações Prefeitura de Lages