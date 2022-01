São Joaquim recebe novo ônibus para transporte de alunos

A cidade de São Joaquim foi contemplada com um ônibus do Programa Caminhos da Escola, destinado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Educação (SED), com valor de R$ 317,9 mil em investimento na educação. Com este veículo a Cidade da Neve passa a ter 12 ônibus para transporte de alunos.

São Joaquim possui mais de 6 mil quilômetros diários de transporte escolar, com frota própria e empresas terceirizadas que levam os alunos para todas as escolas da rede municipal e estadual. O novo veículo tem capacidade para 59 estudantes e fará o transporte escolar de alunos das localidades de São João de Pelotas e Arvoredo até as unidades escolares.

“Quero agradecer ao Governador Moisés e ao Secretário Vampiro pela disponibilidade de enviar a São Joaquim mais um ônibus 0km, que vai atender as necessidades do nosso transporte escolar, um veículo novo de qualidade vai trazer dignidade aos alunos e professores” destaca o Prefeito, Giovani Nunes.

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha fez o pedido ao Governo do Estado para receber mais veículos ainda este ano. “Estamos trabalhando para uma educação de qualidade, esperamos em breve receber mais veículos para o transporte de nossos alunos, para que estes cheguem seguros nas unidades escolares para assistir as aulas”, diz Fabiano Padilha.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura de São Joaquim