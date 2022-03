ACAPRA fará feira de adoção com animais de estimação neste sábado

Faça uma visita e adote um amigo

A Feira de Adoção acontece neste sábado(12) com início às 14h, na praça João Ribeiro (Igreja Matriz). Serão 40 animais disponíveis para adoção entre cães e gatos.

Durante o horário da feira haverá cama elástica para as crianças, quem for na feira e porventura não adotar um amigo pode contribuir com 1kg de ração para ajudar a entidade manter os bichinhos que são resgatados.

Sobre a ACAPRA

A Associação Catarinense de Proteção aos Animais é uma organização não-governamental sem fins lucrativos. Todo o trabalho da ACAPRA é feito por voluntários, que dedicam-se com amor ao resgate e cuidado de animais abandonados, atropelados ou que sofreram maus-tratos.

Depois de todo atendimento veterinário, os animais são disponibilizados para adoção. A ONG não tem canil ou gatil, todos os animais ficam na casa dos voluntários. O abandono está cada vez maior e os lares temporários estão cada vez mais lotados.

Veja alguns dos animais que estarão disponíveis para adoção: