Tudo pronto para a 2ª Noite do Flash Back em São Joaquim

A magia das discotecas está de volta em São Joaquim com 2ª Noite do Flash Back, evento organizado pelo Promoter Rodrigo Nunes, que promete levar o público a viajar no tempo na pista de dança com as músicas que marcaram as décadas de 70, 80, 90 e início dos anos 2000.

O Clube Astréa está preparado para receber um grande público nesta noite de sábado (04), as mesas decoradas com os queridinhos discos de vinil que eram o charme das baladas históricas e tempo de música boa além de um backdrop na chegada com as capas de diversos álbuns de cantores e bandas de época .

A festa promete reviver ótimos momentos daquelas pessoas que curtiam as famosas discotecas, e se desafiavam nos passinhos de dança em grupos o que deixava os eventos ainda mais animados, também haverá sorteios de brindes a noite toda.

“A primeira noite foi sucesso, muitas pessoas pediram para eu fazer a segunda edição, fiquei apreensivo, fiz o convite ao Garcia que topou na hora, a partir daí nosso evento foi se desenhando e com certeza marcará história mais uma vez”, afirmou o Promoter, Rodrigo Nunes.

Durante a tarde o DJ Eli Garcia fez a passagem de som e mostrou uma palinha de sua play list que será para fazer a galera dançar até o amanhecer com muita animação e nostalgia.

Toda a estrutura de som e iluminação foi montada pelo Didio E Josué, um mix de equipamentos, modernos mostrando a importância de uma balada bem organizada como que há de melhor na atualidade de eventos.

Como em qualquer discoteca não poderia faltar a sensação da noite o espetacular globo de espelhos, agregado ao strobo, moving heads, canhões, painéis e a novidade os mini óvnis, toda a parte de iluminação é um agregado de cores para abrilhantar a noite.

“Tocar para o povo de São Joaquim e convidados era uma vontade minha, esta oportunidade de tocar aqui é um sentimento que estou realizando, esse é vento é para encontrar os amigos e se divertir juntos, a cereja do bolo é a nostalgia da música e quem está na pista dançando”, declarou o DJ Eli Garcia.