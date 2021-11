Filha esperou escondida durante duas horas para matar a facadas o pai policial em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu a investigação que apurou as circunstâncias da morte do policial civil Neife Luiz Werlang, 46 anos, ocorrida no dia 15 de outubro de 2021, em São Miguel do Oeste. O policial foi encontrado morto, ferido com golpes de faca, em um dos quartos de sua própria casa, no bairro Agostini, em São Miguel do Oeste.

A Polícia Civil foi acionada para atendimento e, na mesma noite dos fatos, identificou duas adolescentes envolvidas diretamente na morte, sendo uma delas a filha do policial.

Também foi identificado que as adolescentes ficaram cerca de duas horas dentro da residência da vítima, escondidas, esperando a chegada da vítima. A vítima chegou por volta das 19h15min, após o expediente de trabalho e foi atacada com golpes de faca, em um dos quartos da residência.

Após estes fatos, as adolescentes roubaram determinada quantia de dinheiro que a vítima guardava em sua residência e fugiram do local, dispensando a faca utilizada no crime e as vestes com marcas de sangue. Estes instrumentos foram identificados, após as investigações da Polícia Civil, e foram apreendidos para análises periciais.

O dinheiro roubado foi repartido com outros dois adolescentes, colegas das adolescentes. Diante disso, também após representações da Polícia Civil, foram executadas buscas e apreensões nas residências dos adolescentes investigados e apreendido parte do dinheiro roubado.

A Polícia Civil, após três semanas, concluiu as investigações e encaminhou no dia 5 deste mês o procedimento policial ao Poder Judiciário, apontando que as adolescentes praticaram atos infracionais análogos ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emboscada e traição.

