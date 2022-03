Caravana do Emprego está em São Joaquim nesta quarta-feira

O Sistema Nacional do Emprego (Sine) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) estará em São Joaquim nesta quarta-feira, 23, e em Tubarão na sexta-feira, 25, para divulgar oportunidades de emprego. A Caravana faz parte do Gente Catarina e pretende aproximar ainda mais o empregador e o trabalhador.

A ação, além de divulgar oportunidades, também realiza atendimento ao trabalhador e ao empregador e oferece dicas de elaboração de currículo e de como se portar durante uma entrevista. A Caravana já passou por Laguna, Indaial, São José, Balneário Gaivota, Cunha Porã, Araranguá, Criciúma e em Lages.

Artesãos e a Caravana do Emprego

Uma das ações para o fortalecimento de políticas públicas do artesanato catarinense neste ano de 2022 é garantir acesso de artesãos na Caravana do Emprego. O setor de Artesanato e Economia Solidária da SDE está entrando em contato com artesãos do municípios onde estão as Caravanas do Emprego para informar a possibilidade de participação em mini feiras localizadas próximas da unidade móvel do Sistema Nacional do Emprego (Sine). Em Tubarão e em São Joaquim, já foi confirmada a avaliação para emissão da carteira nacional do artesão.

Mais de 7 mil vagas de emprego nesta semana

O Sine está com 7.675 vagas de emprego disponíveis no estado, sendo 191 para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para os mais variados cargos e todos os níveis de escolaridade.

Para concorrer

Candidatos devem procurar uma das mais de 130 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para o cadastro, é necessário apresentar pessoalmente documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone.

Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

:: Veja o endereço na sua cidade aqui



Agenda Carava do Emprego

São Joaquim

Dia: 23 de março

Local: Praça Cezário Amarante – em frente à Caixa Econômica

Horário: 8h às 16h



Tubarão

Dia: 25 de março

Local: Rua Altamiro Guimarães – em frente à igreja matriz de Oficinas

Horário: 8h

Texto: Pablo Mingoti

Por Mônica Foltran

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE