IMA realiza Audiência Pública sobre a concessão de serviços turísticos no Parque Estadual Rio Canoas

O Instituto do Meio Ambiente (IMA) realizará, na terça-feira, 14, a audiência pública referente à concessão de serviços turísticos no Parque Estadual Rio Canoas (PAERC). O encontro terá início às 14h, na Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, e toda a sociedade está convidada a participar. O público em geral também poderá acompanhar a audiência pública ao vivo pelo canal do Governo do Estado na plataforma YouTube.

A audiência ocorre em complementação à consulta pública que antecede a publicação do edital de licitação para a concessão dos serviços turísticos. Os documentos referentes à consulta pública e o formulário eletrônico para contribuições estão disponíveis neste site.

“As audiências públicas são fundamentais para construir o projeto junto com a sociedade pois a concessão tem a finalidade de viabilizar e aprimorar a visitação e o turismo ecológico, diversificando atrativos, ampliando o leque de visitantes e garantindo a segurança dos usuários no Parque”, explica o presidente do IMA, Daniel Vinicius Netto.

O Programa de Concessões de Parques Estaduais de Santa Catarina é executado pelo IMA em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Programa de Parcerias e Investimentos de Santa Catarina (PPI/SC) e o Instituto Semeia.

Saiba mais sobre o programa neste link.

Serviço:

O quê: Audiência Pública sobre a concessão de serviços turísticos no Parque Estadual Rio Canoas

Audiência Pública sobre a concessão de serviços turísticos no Parque Estadual Rio Canoas Quando: terça-feira, dia 14 de junho de 2022

terça-feira, dia 14 de junho de 2022 Onde: Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos localizada na Rua Coronel Lucidoro, nº1.301, Centro, CEP 89620-000

Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos localizada na Rua Coronel Lucidoro, nº1.301, Centro, CEP 89620-000 Como acompanhar: presencialmente ou pelo canal do Governo do Estado na plataforma YouTube.

Por Carolina Carvalho

Assessoria de Imprensa IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina