Boletim Hidrometeorológico: chuva de maio ajuda no abastecimento urbano do estado

Com o aumento no volume de chuvas em grande parte do estado, os níveis dos rios e reservatórios em maio tiveram boa recuperação. Isso teve um impacto positivo sobre os abastecimentos urbanos e demais usos dos recursos hídricos. De acordo com o Boletim Hidrometeorológico Integrado n°39, de maio, não há municípios com o serviço de abastecimento em condição crítica ou alerta, somente em atenção.

Para o secretário executivo do Meio Ambiente (Sema), Leonardo Porto Ferreira, é importante a continuidade do monitoramento hidrometeorológico com foco na gestão dos recursos hídricos. “O panorama da gestão do abastecimento público em Santa Catarina se encontra em estado de atenção em 5% dos municípios analisados. Mesmo com a significativa melhora, é fundamental que o Estado siga o monitoramento constante das condições hidrológicas”, explica.

Em junho, a previsão indica que a chuva deve ocorrer associada a formação/passagem de sistemas de baixa pressão em todos os níveis da atmosfera e de frentes frias. E até agosto, o volume de chuva em Santa Catarina deve ficar na média climatológica. Especificamente para junho, a previsão indica índices pluviométricos que podem ocorrer de dentro a acima da média esperada para o mês.

Maio marcado por frentes frias e precipitação concentrada

Como resultado das chuvas intensas, persistentes em algumas áreas, os acumulados mensais ficaram muito acima da média climatológica em todo o estado. O mês foi caracterizado por eventos chuvosos em poucos dias, com elevados acumulados. Esses foram responsáveis por ocasionar situações agravantes em diversas áreas catarinenses, como pontos de deslizamento, alagamentos e transbordamento de rios, principalmente no início de maio.

Abastecimento

Dentre os 295 municípios de Santa Catarina, obteve-se resposta de aproximadamente 85% da amostra (252), sendo representados por diferentes agências reguladoras. Verificou-se que: 240 municípios estão em estado de normalidade e 12 em atenção frente à estiagem; e, ainda, 43 municípios que não encaminharam informações de atualização da sua situação.

Boletim Hidrometeorológico

O Boletim Hidrometeorológico é uma publicação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), por meio da Secretaria Executiva do Meio Ambiente (Sema), e da Defesa Civil de Santa Catarina, com a parceria da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) e outras agências reguladoras.

Texto: Pablo Mingoti

Por Mônica Foltran

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE