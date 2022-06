O frio registrado na manhã deste sábado (11) na Serra catarinense chegou a congelou alguns pontos da SC-390. Para desbloquear o trânsito, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) precisou jogar sal na pista no trecho que faz parte da Serra do Rio do Rastro.

Policiais e bombeiros monitoram a situação na pista e ajudam os motoristas no trecho. Até a manhã de sábado, foram usados 25 quilos de sal. O trabalho começou por volta das 7h30. Não há previsão para o término das ações na pista.