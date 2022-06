Criança de 10 anos é intubada após sofrer queimadura ao fazer pipoca em fogão a lenha em SC

Duas crianças, de 10 e 4 anos, que faziam pipoca em um fogão a lenha, sofreram queimaduras graves em Apiúna, no Vale do Itajaí, e precisaram ser transportadas para unidades hospitalares da região na tarde desta terça-feira (14). Segundo os bombeiros voluntários, a menina mais velha foi encaminhada ao hospital de helicóptero e precisou ser intubada. Houve incêndio na cozinha.

Segundo o relatório dos socorristas, a criança de 10 anos jogou contra o fogo um líquido inflamável para tentar reavivar as chamas do fogão. Com isso, a vítima sofreu queimaduras graves, incluindo no rosto, e foi levada de helicóptero para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

A menina estava consciente e orientada, mas o transporte ágil foi necessário, conforme os bombeiros, já que queimaduras no rosto podem causar ferimentos nas vias aéreas. De acordo os socorristas, foi necessário intubar e sedar a vítima para garantir segurança ao atendimento.

A mãe das meninas, de 26 anos, e a filha de 4 anos, que também teve ferimentos pelo corpo, foram atendidas por uma equipe do Samu de Ibirama, que também foi acionada e as levou ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti.

Segundo os bombeiros voluntários de Ascurra, que ficaram responsáveis pelo controle do fogo na casa, o incêndio atingiu somente a área do fogão à lenha, além de alguns móveis da cozinha.

