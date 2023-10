Volta da chuva interdita rodovias em Santa Catarina; confira quais

Nesta quinta-feira (12), as fortes chuvas retornaram a todas as regiões de Santa Catarina. Por isso, algumas rodovias estão interditadas ou com trânsito em meia pista. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária informou, nesta manhã, os pontos de interdições.

Confira a situação das rodovias estaduais e federais de SC

Rodovias Federais

➡️ BR 470 KM 148, 150 e 154, em Agronômica: água sobre a pista;

➡️ BR 470, KM 239 (Curitibanos): asfalto cedeu, pista completamente interditada e sem previsão de liberação; BR-470, no km 147, devido a queda de barreira;

Rodovias Estaduais

➡️ Ponte Hercílio Luz – Liberada para veículo leves no feriado

➡️ SC-418 – Serra Dona Francisca – Liberada

➡️ SC-390 – Serra do Rio do Rastro – Interditada

➡️ SC-A470A, Mirim Doce

Ponte de acesso ao município caiu – KM 3,6 – Interditada

➡️ SC-114, São Joaquim

Alagamento – Ponte das Goiabeiras – Interditada

➡️ SC-355, Jaborá

Erosão – KM 151 – Trânsito interditado

Desvio: BR-153; SC-390

➡️ SC-110, São Joaquim

Queda de barreira – KM’s 401 e 405 – Trânsito parcialmente interditado

➡️ SC-110, Urubici

Pista com rachaduras – KM 381 – Trânsito parcialmente interditado

➡️ SC-114, Taió

Alagamento – KM’s 120 e 126 – Trânsito Interditado

Erosão – KM 121 – Trânsito parcialmente interditado

➡️ SC-114, São Joaquim

Rachaduras na pista – KM 297 – Trânsito parcialmente interrompido

➡️ SC-114, Salete

Erosão – KM 113 – Trânsito meia-pista

➡️ SC-120, Curitibanos

Rachaduras na pista – KM 236 – Trânsito parcialmente interditado

➡️ SC-350, Rio do Sul

Alagamento – KM 358 – Trânsito interditado

➡️ SC-350, Rio do Oeste

Alagamento – KM 335 – Trânsito interditado

➡️ SC-350, Aurora

Alagamento – KM 361 – Trânsito parcialmente interditado

SC-350, Taió

Alagamento – KM 292 – Trânsito interditado

➡️ SC-350, Santa Cecília

Deslizamento de encosta – KM 230 – Trânsito parcialmente interditado

➡️ SC-390, Peritiba

Deslizamento de encosta – KM 33 – Trânsito parcialmente interrompido

➡️ SC-390, Lauro Muller

Deslizamento de encosta – KM’S 406 e 413 – Trânsito interditado

➡️ SC-418, São Bento do Sul

Erosão – KM 56,6 – Trânsito parcialmente interditado

➡️ SC-418, Joinville

Deslizamento de encosta – KM 29 – Trânsito parcialmente interditado

➡️ SC-427, Rio do Campo

Erosão – KM 10 – Trânsito parcialmente interrompido

➡️ SC-465, Ibicaré

Deslizamento de encosta – KM 58,15 – Trânsito parcialmente interditado