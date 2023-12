Com nova marca, Setur participa do Salão do Turismo em Brasília

A Secretaria de Turismo de Santa Catarina (Setur SC) estará presente, com a nova marca, no Salão Nacional do Turismo de 2023. O evento acontece do dia 15 a 17 de dezembro, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Representada pela Diretora de Planejamento Turístico, Dirlei Barbieri Rofner; pelo Gerente de Políticas Públicas e Governança Turística, Daiko Lima e Silva; e pela analista técnica de turismo, Karina Baldança; a Setur apresentará experiências de Santa Catarina no evento, uma ação nacional que reforça a importância de atividades turísticas para os destinos do Brasil.

Para apresentar o turismo catarinense, foram selecionados cinco eixos temáticos (natureza, rural, praia, cultural e tendências) para impulsionar ainda mais aos visitantes a vontade de conhecer Santa Catarina. Fazem parte da exibição da Setur, o Turismo Cultural em Trezes Tílias; o Geoparque da UNESCO: Georrota Cânions do Sul; a Cultura da Erva Mate de Jaborá; a Oficina de Pintura de Bolachas de São Martinho. Também, fazem parte da amostra, o turismo rural Uma Aventura na Serra Catarinense; a capital do surf catarinense Turismo de Aventura em Garopaba; Circuitos Ciclo Turísticos de Santa Catarina e a Produção de arte com conchas Heteropecten Catharinae (AMAVI).

De acordo com a Diretora de Inovação, Marketing e Promoção, Dirlei Barbieri Rofner, é um momento muito importante para todos os estados poderem consolidar sua imagem como potencial turístico para todo o Brasil. “Com a nova marca, Santa Catarina reforça que está pronta para receber turistas o tempo todo, com atrações para qualquer época do ano. Temos trabalhado em diversas frentes, participando de feiras nacionais e internacionais e também de fóruns regionais, oferecendo workshops com atores do turismo, assim como a realização do Encontro Catarinense de Gestores do Turismo (Encagestur 2023). Agora, chegamos com o nosso trabalho na esfera federal e vamos evidenciá-lo no Salão do Turismo”, afirma Dirlei.

A Diretora ainda complementa que há grandes expectativas para o evento e que Santa Catarina estará bem representada por pessoas que se dedicam para que o estado se torne cada vez um lugar melhor para se investir e viver.

O Salão do Turismo é considerado uma vitrine do turismo brasileiro e também um ponto importante para a cultura de viagens no país. O evento é realizado pelo Ministério do Turismo e conta com diversos stands, espalhados por toda a Arena Mané Garrincha, e, ainda, fornecerá ao público shows e apresentações. Para credenciamento, clique aqui.

Serviço — Salão do Turismo

Data: 15, 16 e 17 de dezembro de 2023

Cidade: Brasília/DF

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Horários de funcionamento:

15/12: 13h às 21h

16/12: 10h às 21h

17/12: 10h às 18h.

