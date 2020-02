Polícia faz prisão na Serra Catarinense e no Estado por crimes de exploração sexual na internet

Polícia Civil participa da Operação Luz na Infância 6 e cumpre 16 mandados de busca e apreensão em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina participa, nesta terça-feira (18), da Operação Luz na Infância 6, que cumpre 16 mandados de busca e apreensão no Estado. A força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSP) envolve polícias civis de 12 Estados. Além do mais, agentes de aplicação da lei da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá estão cumprindo, simultaneamente, mandados de busca e apreensão.

Nesta 6ª fase estão sendo cumpridos, no Brasil e em quatro países, 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes procuram suspeitos de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.

Os mandados de busca e apreensão e/ou prisão que estão sendo cumpridos no Estado foram identificados pela Polícia Civil com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais com indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A Operação Luz na Infância 6 conta com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE), oferecendo cursos, compartilhamento de boas práticas e capacitações que subsidiaram as cinco fases da operação.

No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

HISTÓRICO

A Operação Luz na Infância está na sua sexta fase. Os resultados das anteriores foram os seguintes:

Luz na Infância 1 – 20 de outubro de 2017. Foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram presas 108 pessoas.

Luz na Infância 2 – 17 de maio de 2018. As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

Luz na Infância 3 – 22 de novembro de 2018. Operação deflagrada no Brasil e na Argentina com o cumprimento de 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.

Luz na Infância 4 – 28 de março de 2019. Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas.

Luz na Infância 5 – 04 de setembro de 2019. Operação deflagrada em 14 estados e no Distrito Federal, além Estados Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile. A ação resultou no cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.

Na Serra Catarinense

Pedófilo da Vila Comboni, na cidade de lages tinha vasto material baixado de sites de pornografia infantil. Material como computador, pendrive e outros, foi apreendido e levado para o IGP para perícia. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade

Foi preso na manha desta terça-feira, o suspeito de 39 anos pelo crime de pedofilia, pelos policiais da DPCAMI de Lages coordenados pela delegada Luciana Rodermel.

Fiança de 2 Mil

O autor foi conduzido a Central de Polícia e autuado em flagrante delito pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente, onde pagou fiança de R$ 2 Mil e liberado para responder em liberdade.