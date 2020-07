Bolsonaro atende pedido e zera imposto do remédio mais caro do mundo

Considerado o mais caro do mundo, medicamento traz esperança a milhares de crianças

“Uma das conquistas mais importantes de toda minha vida pública” – assim reagiu o deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB/SC) à solicitação atendida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (10). O Presidente anunciou, por meio de suas contas nas redes sociais, que vai zerar o Imposto de Importação sobre o medicamento Zolgensma, usado para tratar a Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Desde abril, Peninha tem atuado em Brasília para acabar com a tributação da droga, produzida nos Estados Unidos. O remédio custa em torno de R$ 10 milhões e pode levar à cura da doença que provoca paralisia dos músculos, compromete o sistema respiratório e a deglutição. Só as taxas de importação, para aplicá-lo no Brasil, ultrapassam os R$ 2 milhões.

“Solicitei oficialmente ao Ministério da Economia a isenção, me reuni com assessores de Paulo Guedes e trabalhei o assunto no Palácio do Planalto para provar quão importante seria a medida”, explicou Peninha. Para o deputado, a recusa de receita se mostrou insignificante, perto dos benefícios que os pacientes terão. “Vai garantir a vida das crianças e a esperança de milhares de famílias”, resumiu.

Com informações de Eduarda Molossi – Assessoria Deputado Peninha

Em São Joaquim, na Serra Catarinense, a menininha Evelen Leandre Da Silva tem AME (atrofia muscular espinhal ) e ela precisa do medicamento de ajuda para continuar vivendo.

Vamos todos ajudar essa princesinha!

Veja o Vídeo: