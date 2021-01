Homem leva facada ao tentar separar uma briga de bar em São Joaquim

A guarnição do Corpo de Bombeiros se deslocou na noite deste último sábado (30) até a o Bairro Santa Paulina, em São Joaquim, para atender um chamado de pessoa ferida por arma branca. Chegando ao local, tratava-se de uma desentendimento ocorrido no interior de um bar, com duas vítimas atingidas por arma branca (faca).

Vítima 01: Um Homem de 37 anos, consciente e orientado. Relatou que foi tentar separar uma desavença que ocorria e acabou sendo atingido no braço, onde apresentava um corte. Após os procedimentos pré-hospitalares, foi conduzido ao hospital.

Vítima 02: Um Homem, 31 anos, consciente e orientado, atingido por golpe de arma branca. Apresentava corte contuso na região posterior do tórax, região dos rins. Havia perdido uma quantidade significativa de sangue. Após os procedimentos pré-hospitalares, foi conduzido ao hospital Sagrado Coração de Jesus.

Com Informações do Corpo de Bombeiros