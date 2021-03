Entenda como funciona o novo golpe que vem fazendo vítimas em SC

Polícia Militar de Santa Catarina emitiu um alerta nesta quinta-feira (11) sobre estelionatários que estariam se passando por representantes do Ministério da Saúde.

Um novo golpe tem feito inúmeras vítimas em Santa Catarina, segundo a PM (Polícia Militar). A corporação publicou um alerta nesta quinta-feira (11) sobre estelionatários que estariam se passando por representantes do Ministério da Saúde com o objetivo de clonar contas no Whatsapp e ter acesso aos dados das vítimas.

Para prospectar os alvos, os criminosos aproveitam a atual crise causada pela pandemia e sugerem que os alvos se cadastrem para serem vacinados contra a Covid-19.