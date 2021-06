Ladrão tenta assaltar religiosos e morre na hora após Pastor fazer oração por ele

Reza forte ou castigo Divino?

Um fato completamente incomum, pelo menos para os indivíduos de pouca fé, ocorreu recentemente em um culto religioso onde um ladrão morreu após tentar assaltar um grupo de religiosos que se defenderam com a oração do Pastor.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar da região metropolitanas de Belo Horizonte, um ladrão e um cúmplice anunciaram um assalto a quatro homens que estavam fazendo um ritual de oração no monte em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O criminoso estava armado com um facão e uma réplica de um revólver.

Os fiéis estavam acampam ados em um monte desde a quinta-feira (3), em jejum e oração. O ladrão mostrou as armas e mandou eles se deitarem no chão e entregar os telefones celulares.

Após declarar o assalto, o Pastor que conduzia o culto fez uma oração para o ladrão que logo em seguida teve um mal súbito e morreu ali mesmo. O pastor Thiago Souza do Carmo, da Igreja Ministerial Deus é Bom, disse que um dos criminosos apontou a arma para os fiéis. “Eu, de dentro da barraca, comecei a orar, usei o poder da fé, estendi a mão e falei ‘jovem, não faça isso, Jesus te ama’. Ele caiu para trás (e morreu).”

Após ver uma possível maldição recair sobre o colega, o cúmplice do bandido saiu correndo em direção a um matagal.

A Polícia foi acionada e a perícia técnica já efetuou a realização dos primeiros levantamentos na noite deste último sábado (05). A Polícia também informou que as investigações estão em andamento para identificação e prisão do segundo suspeito do assalto aos fiéis.