PMSC ultrapassa 500 mil fiscalizações contra a Covid-19

A Polícia Militar de Santa Catarina ultrapassou nesta semana a marca de 500 mil fiscalizações na Operação Covid-19. Até o momento, foram realizadas 501.690 fiscalizações das restrições atendendo aos decretos governamentais de prevenção à disseminação do coronavírus. Esta é uma das maiores operações realizadas pela PMSC em conjunto com os demais órgãos do Governo do Estado para enfrentamento da pandemia em Santa Catarina.

Dessas mais de 500 mil fiscalizações, desde março de 2020, 6.796 geraram algum tipo de notificação e foram realizadas 509 interdições em estabelecimentos.

O governador Carlos Moisés destaca o trabalho integrado de todo o Governo no enfrentamento à pandemia. “Desde o primeiro momento buscamos fazer com que toda a nossa equipe, principalmente as Forças de Segurança e os órgãos de Saúde, trabalhassem de forma organizada, em equipe, para que pudéssemos amenizar da melhor forma possível o avanço da pandemia em nosso Estado”, afirmou.

A pandemia da Covid-19 está sendo fiscalizada pela PMSC através dos seus sistemas informatizados e com ações constantes, que dão as condições para que os policiais possam continuar com o seu trabalho operacional no combate ao crime e, no atendimento das ocorrências diárias em relação às regras de Saúde contra a pandemia.

O comandante-geral da PMSC, coronel Dionei Tonet, analisa que a instituição está trabalhando efetivamente nesse enfrentamento há mais de um ano, diuturnamente. Tonet, também ressaltou a importante integração dos órgãos estaduais, municipais e federais, e do próprio governador Carlos Moisés. “Estamos evoluindo cada vez mais nas nossas ações e, em conjunto com a sociedade, a PMSC vem trabalhando na conscientização cada vez maior dos cuidados que cada cidadão deve ter e no respeito às regras sanitárias vigentes”, afirmou.

Segundo o sub-comandante-geral da PMSC, coronel Marcelo Pontes, a marca mostra a necessidade da continuação do nível do trabalho que está sendo realizado. “Sabemos da dificuldade do momento e da importância de estarmos todos unidos para garantir que esta pandemia seja neutralizada”, afirmou.

O PMSC Cidadão (aplicativo que pode ser baixado nas lojas de IOS e Android) deve ser usado pela população catarinense para denunciar as ocorrências sobre o Covid-19. A PMSC também continua atenta a todas as denúncias realizadas pelos cidadãos pelo telefone 190.

Por Assessoria de Imprensa

Marcelo Passamai Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC