Homens furtam S-10 e assaltam Supermercado em São Joaquim

Um crime qualificado foi evidenciado na pacata cidade de São Joaquim, no final da trade desta última sexta (17), quando ladrões furtaram uma camionete S-10 na localidade do Boava e após o furto, já no início da noite, invadiram o Supermercado Econômico e efetuaram um assalto.

Três homens armados com revólveres entraram encapuzados no supermercado e anunciaram o assalto, levando uma grande quantidade de dinheiro em pelo menos dois caixas.

Maiores informações serão atualizadas, a ocorrência ainda está em andamento…