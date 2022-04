Polícia Rodoviária flagra caminhão com carga de “bins” sem cintas de amarração

A guarnição de Polícia Militar Rodoviária de Painel, quando em patrulhamento ostensivo rodoviário na rodovia SC 114, KM 284, município de São Joaquim, abordou o caminhão semirreboque, emplacado no estado do RS, com a carga de “bins” – caixa de madeira para transporte de maçãs, sem as devidas cintas de amarração para cada fração.

Além dessa gravíssima infração, que compromete sobremaneira a segurança viária, constataram que o referido veículo estava sem alguns equipamentos obrigatórios, com vazamento de combustível, para-choque em mau estado de conservação, alguns pneus com a bandagem abaixo do indicador que permite rodar com segurança (TWI), bem como a carreta com a característica alterada (cor diferente do documento).

Após regularizar as alterações possíveis o motorista foi liberado no local mediante prazo para apresentação das demais alterações.

Fonte: 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária.