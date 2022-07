Policial mata sete pessoas no Paraná, sendo seis da própria família

Entre os mortos estão três filhos do homem, a esposa, a mãe e um irmão; após os assassinatos, ele tirou a própria vida

Uma tragédia sem precedentes aconteceu no fim da noite de quinta-feira (14/7) e início de madrugada desta sexta-feira (15/7) em dois municípios da região oeste do Paraná. Conforme as informações, um homem, que seria policial militar lotado no 19º de Toledo, teria cometido o assassinato de seis familiares e outra pessoa que passava pela rua nas cidades de Céu Azul e Toledo. Na sequência teria tirado a própria vida, na cidade de Toledo.

Fabiano tinha dois filhos com Kassiele, além de uma enteada — Foto: Reprodução/Facebook

Segundo a Polícia Militar (PM). Entre as vítimas estão seis familiares dele, incluindo dois filhos e uma enteada com idades entre 4 e 12 anos.

Confira abaixo quem são as vítimas, segundo informações da Polícia Militar.

Kassiele, esposa, de 28 anos

Miguel, filho, de 4 anos

Kamili, filha, de 9 anos

Amanda, enteada, de 12 anos

Irene, mãe, de 78 anos

Claudiomiro, irmão, de 50 anos

Kaio, desconhecido do PM, 17 anos

Luiz, desconhecido do PM, 19 anos

Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, trabalhava no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo e estava há 12 anos na corporação. Ele tirou a própria vida depois dos assassinatos, segundo a polícia.

Com informações: G1