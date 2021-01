Fernandinho na Presidência – Câmara de Vereadores mais transparente e eficiente em São Joaquim

O novo Presidente da Câmara de Vereadores de São Joaquim, o jovem Fernando Laurentino Costa assumiu nesta semana o controle da Casa Legislativa e já anuncia diversas novidades que deverão ser implementadas logo de início como uma Câmara de Vereadores mais transparente e objetiva, obedecendo aos cinco princípios da gestão pública: “legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Esse princípios não foram muito bem vindos pelos vereadores da legislatura passada que pareciam ignorar esses princípios, mas que agora será resgatado pela expectativa contínua de eficiência da nova e promissora Câmara de vereadores.

Além do mais, a Câmara de Vereadores tem agora uma substancial renovação com jovens e também bem preparados vereadores, entusiastas e com muita força de vontade, capazes de apresentar Projetos de Lei que realmente tenham o intuito de promover melhorias à comunidade joaquinense.

Estamos numa grande expectativa de renovação da câmara, fazer um trabalho diferenciado, melhorado e aberto. Pretendemos, agora, divulgar de forma ampla os trabalhos da Casa Legislativa para a população, para que saibam que está sendo feito e o que está sendo transitado, quais projetos que foram aprovados, de maneira a obedecer os princípios da “legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” Queremos trabalhar unidos como um todo, sempre os escutando as demandas da comunidade para levarmos ao executivo ao qual deveremos ter um trabalho em harmonia. E que a legislatura 2021 a 2024 seja ótima para a nossa cidade que é a terra onde vivemos, onde nascemos, uma terra que temos muito carinho e queremos agora batalhar para que São Joaquim viva dias melhores. Destacou o Presidente da Câmara Fernando Costa (Fernandinho) que foi o vereador mais bem votado nas eleições de 2020 com 1.178 votos.

De acordo com as informações prestadas, até o dia 15 de Janeiro já serão contratados todos assessores dos vereadores e no dia 18 sairá a nomeação de Diretor e chefe de gabinete e a primeira sessão do ano.

A Câmera de Vereadores está voltando a todo vapor e com uma excelente expectativa de um bom trabalho para o município de São Joaquim.