Coronavírus em SC: Estado confirma 506.897 casos, 484.767 recuperados e 5.482 mortes por Covid-19

Há 506.897 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, dos quais 484.767 estão recuperados e 16.648 permanecem em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 6. A Covid-19 causou 5.482 mortes no estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,08%.

>>> Confira aqui o boletim diário desta quarta-feira, 6

>>> Confira o detalhamento dos óbitos por data

>>> Saiba mais sobre as fontes e os conceitos dos dados

Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 264 deles têm registros de óbitos. O Governo do Estado estima que haja 283 com casos ativos. O local com a maior quantidade de casos é Joinville, que soma 46.124 casos. Em seguida, estão Florianópolis (43.206), Blumenau (27.096), São José (21.968), Criciúma (19.526), Palhoça (15.333), Balneário Camboriú (14.970), Itajaí (14.849), Chapecó (13.841) e Brusque (13.201).

Atualmente, há 1.512 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.217 estão ocupados, sendo 561 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A taxa de ocupação geral é de 80,5% e há 295 leitos vagos atualmente.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES