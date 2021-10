São Joaquim recebe um micro-ônibus destinado pelo deputado Peninha

O chefe de gabinete do parlamentar, Rafael Pezenti, esteve no município realizando a entrega

O município de São Joaquim conta com um novo micro-ônibus em sua frota. O veículo irá atender a Assistência Social e foi destinado pelo deputado federal Rogério Peninha (MDB) por meio de uma emenda de bancada. O pedido do veículo partiu do vereador Serginho Oliveira de Souza (MDB). A entrega foi feita pelo chefe de gabinete do parlamentar e pré-candidato a deputado federal, Rafael Pezenti, na sexta-feira (8).

O micro-ônibus teve o valor de R$ 311 mil. O vereador Serginho agradeceu o empenho em destinar a verba. “O deputado Peninha sempre ouve as demandas que levamos da comunidade de São Joaquim e já atendeu inúmeros pedidos. O micro veio em ótima hora e com ele a área social vai conseguir atender as pessoas em situação em vulnerabilidade aqui do município”.

Pezenti parabenizou o empenho do vereador Serginho em buscar recursos e falou da parceria que o deputado Peninha tem com o município. “Em nome do deputado Peninha, venho reafirmar o compromisso com São Joaquim e dizer que temos certeza da grande utilidade e do bom uso que será feito deste ônibus que estamos entregando para a população”, afirmou Pezenti.

Participaram da entrega o prefeito, Giovani Nunes, secretários municipais, servidores da Assistência Social e vereadores de São Joaquim.