“Seremos uma só voz para defender Santa Catarina”, diz Jorginho Mello em primeira reunião com a bancada catarinense em Brasília

Cercado de deputados, senadores, prefeitos e representantes de entidades hospitalares de Santa Catarina, o governador eleito do Estado, Jorginho Mello (PL), participou da primeira reunião da bancada federal catarinense em Brasília na manhã desta quarta-feira (09). O encontro serviu para apontar os encaminhamentos que serão dados pela bancada federal sobre as emendas do orçamento do próximo ano.

O coordenador do fórum parlamentar catarinense, deputado Darci de Matos (PSD), abriu a reunião e em seguida concedeu a palavra aos prefeitos e representantes das entidades para apresentarem e defenderem as demandas. Em seguida, Jorginho Mello fez o uso da palavra e destacou a importância da unidade de Santa Catarina na representatividade do Estado junto ao governo federal.

“O nosso fórum sempre foi um exemplo para o nosso e para os outros estados. A eleição passou. É hora de unirmos forças e lutarmos juntos. Seremos uma só voz para defendermos Santa Catarina. Eu serei parceiro sempre. Quero estar muito perto da bancada para avançarmos nos pedidos, principalmente na área da saúde e de infraestrutura” apontou o governador.

Cirurgias eletivas em SC

Além da reunião com fórum parlamentar catarinense, Jorginho também se reuniu com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga. O governador solicitou recursos para dar andamento às cirurgias eletivas do estado, que atualmente totalizam 140 mil procedimentos represados. O ministro parabenizou Jorginho pela eleição e solicitou aos técnicos da pasta para que estudem a possibilidade de recursos para as cirurgias.