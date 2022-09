A volta do estacionamento em parte do Boulevard de São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim começou, nesta terça (27), em fase de testes, a implantação de um novo modelo de estacionamento, abrindo novas vagas no Boulevard de São Joaquim pela Rua Major Jacinto Goulart no trecho que compreende o Posto Shell até o antigo Posto San Rafael, passando pela área gastronômica de São Joaquim.

Os novos estacionamentos estão sendo delimitados com a instalação de novas floreiras mostrando os espaços (antes das entradas de garagens), onde será possível estacionar. Nos próximos dias, a prefeitura também fará a recuperação das grades quebradas na área central, abrindo ainda mais vagas para automóveis.

A ação está sendo feita em um trabalho conjunto com as secretarias de Planejamento e Agricultura e Turismo visando, além de abrir novas vagas de estacionamentos, melhorar o visual paisagístico da cidade, cobrindo de flores e plantas ornamentais os espaços vazios do Boulevard.

Ainda é válido lembra que tal regra só se aplica ao Boulevard da Major Jacinto Goulart na parte entre os Posto Shell e Rodo Oil (antigo San Rafael). E como a calçada é bastante larga o veículos estacionados na ponta não atrapalham a circulação dos pedestres.

Os motoristas já podem utilizar essas áreas para estacionar e a perspectiva é que tal ação possa dar maior fluxo e movimentação nessa parte do Boulevard principalmente a área gastronômica e turística da cidade.