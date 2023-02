O que você precisa para empreender na internet?

Você não precisa de muito para empreender na internet: basta um site é um produto e você está pronto para fazer negócios. Mas uma vez que você começou como empreendedor, existem muitas coisas que você precisa para o seu negócio.

Portanto, para ajudar você nisso, nós preparamos o artigo de hoje sobre o assunto. Quer saber mais? Então acompanhe agora mesmo!

Lista de funcionalidades para empreender na internet?

Site dos Correios

Através do site dos Correios você pode ter acesso a uma infinidade de informações sobre suas encomendas e também para o envio de mercadorias.

Se você tem uma loja online, pode consultar preços e prazos para envios do meu CEP, bem como para outras regiões do país.

Google Trends

O Google Trends permite que você veja as últimas tendências, dados e visualizações do Google e descubra o que é tendência no nicho de mercado onde você quer começar um negócio online.

Esta ferramenta mostra o interesse por região em um mapa e também consultas relacionadas. Além disso, você também pode pesquisar por países, período de tempo, categorias e tipo de pesquisa.

Vale destacar que esta ferramenta também inclui a pesquisa do Youtube, que é o segundo maior mecanismo de busca do mundo.

Então, se você começar um negócio online, o Google Trends é uma ferramenta incrível que você deve usar!

Google Keyword Planner

O Google Keyword Planner é semelhante ao Google Trends, mas oferece números reais com os quais você pode trabalhar.

Você pode escolher uma ou mais palavras-chave, escolher o país e o idioma desejado e ver aproximadamente quantas vezes sua palavra é pesquisada.

Desta forma, você pode ver se a competição é “Alta”, “Média” ou “Baixa” e qual é o lance sugerido para essa palavra-chave.

Uma coisa legal sobre a ferramenta de palavras-chave é que você pode exportar os dados e importá-los para outro local.

Calculadora

A calculadora é um objeto fundamental para o nosso dia a dia. Contudo, com o surgimento da internet, ela acabou ficando para trás.

Afinal de contas, agora é possível ter acesso a uma infinidade de tipos de calculadoras online, desde calculadora gestacional, calculadora de datas até calculadora financeira.

Google Ads

Esta é uma das plataformas de anúncios mais utilizadas do mundo. Recentemente, ela foi redesenhada.

Se você quer iniciar um negócio online, você definitivamente precisa aprender a usá-la. Pelo menos o básico. Suas capacidades são enormes e você precisará de muito tempo para aprender todas as possibilidades que esta ferramenta pode oferecer para o seu negócio online.

Dessa forma, o Google Ads é muito importante porque você pode usá-lo para chegar aos clientes que não tem acesso.

De fato, nada supera a Pesquisa do Google. Aqui você tem o poder de mostrar às pessoas a coisa que elas estão procurando em um instante.

As taxas de conversão são muito mais altas quando um usuário vê um anúncio sobre algo que ele realmente está pesquisando.

Insights do Facebook

Esta é certamente uma das ferramentas mais poderosas e subestimadas que existem agora, para quem quer iniciar um negócio online.

Como sabemos, o Facebook tem um dos melhores sistemas de anúncios de segmentação que já foi construído, já que tem toneladas de dados.

Portanto, se você aprender a usar essa ferramenta, tornará seu trabalho de marketing para seu negócio online muito mais fácil.

Dessa forma, você pode ver quantas pessoas pode alcançar com base no país, interesses, dispositivos que eles estão usando, comportamento, hábitos e até eventos do dia a dia. Ele mostra dados demográficos e, para alguns países, é possível pesquisar pela renda familiar.

Além disso, você pode ver quais outros interesses as pessoas que você deseja segmentar têm e qual é a melhor maneira de segmentá-los.

Você pode criar um público para uma campanha publicitária ali mesmo e começar a usá-lo instantaneamente dentro da sua estratégia de marketing do seu negócio online.

Portal de notícias

Estar atento a tudo o que acontece na sua cidade e no mundo é fundamental. Para isso, você pode colocar no Google “Notícias + a cidade que você deseja saber mais”.

Por exemplo, ao colocar notícias de Porto Alegre você terá acesso a muitas informações dessa cidade.