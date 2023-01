Você já se perguntou sobre qual é o melhor time do Brasil? Essa é uma dúvida bastante comum entre aqueles que são aficionados pelo esporte.

Mas, para poder entender sobre qual é o melhor time do Brasil, é preciso levar em consideração alguns fatores importantes.

Como é feito o ranking do melhor time do Brasil?

O Ranking Nacional dos Clubes (RNC) é feito todos os anos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ele é utilizado para preencher vagas em competições como a Copa do Brasil e a série D do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, devemos mencionar ainda que o ranking não é histórico, haja vista que ele começou a pontuar a partir do ano de 2013.

Quanto a isso, devemos mencionar ainda que o vencedor do futebol brasileiro série A recebe 800 pontos. Já o da série B recebe 400, série C 200 e série D 100 pontos.

Entretanto, o vice-campeão de cada competição deve receber 80% dos pontos do campeão, enquanto o terceiro 75% e o quarto 70%.

Agora, a partir do quinto lugar, cada um dos times perde 1 ponto percentual no que se refere ao colocado anterior.

A pontuação para a Copa do Brasil também é baseada neste critério, com o campeão recebendo 600 pontos e os eliminados na primeira fase recebendo 15 pontos.

Qual é o melhor time do Brasil?

Entender sobre qual é o melhor time do Brasil pode acabar sendo extremamente benéfico para poder melhorar os seus palpites nas casas de apostas.

Afinal de contas, a partir do momento que se entende melhor a esse respeito, as suas apostas se tornam muito mais certeiras.

Antes de falarmos sobre qual é o melhor time do Brasil, ainda devemos destacar que a seleção de times têm como base o ranking da IFFHS, a qual é reconhecida pela FIFA.

Essa lista é feita todos os anos, levando em consideração os meses de janeiro a dezembro, a qual avalia os clubes tendo como base as pontuações que foram obtidas através de competições nacionais e internacionais.

Mas, para os times brasileiros, as pontuações são baseadas no Campeonato Brasileiro, a partir das oitavas de final da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores e Mundial.

Explicado isso, confira abaixo quais são os melhores times do Brasil.

6. Fluminense – 12 856 pontos

Fluminense Football Club, mais conhecido como Fluminense ou simplesmente Flu, é um clube de futebol brasileiro fundado em 1902, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro.

O clube tem uma história rica e bem-sucedida, tendo vencido vários títulos nacionais e estaduais.

Os principais títulos do Fluminense incluem:

Campeonato Brasileiro: 3 vezes (1970, 1984 e 2010)

Copa Libertadores da América: 1 vez (2008)

Copa do Brasil: 1 vez (2007)

Copa Sul-americana: 1 vez (2012)

Campeonato Carioca: 29 vezes

5. São Paulo – 13 572 pontos

São Paulo Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro fundado em 1930, localizado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo.

É considerado um dos maiores e mais tradicionais clubes do Brasil e tem uma rica história de sucesso, tendo vencido vários títulos nacionais e internacionais.

Os principais títulos do São Paulo incluem:

Campeonato Brasileiro: 6 vezes (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Copa Libertadores da América: 3 vezes (1992, 1993 e 2005)

Copa CONMEBOL: 1 vez (1993)

Copa Sul-Americana: 2 vezes (2012 e 2016)

Copa do Brasil: 4 vezes (1991, 2007, 2012 e 2016)

Recopa Sul-Americana: 2 vezes (2006 e 2017)

Copa Mercosul: 1 vez (1998)

Copa Master de Supercopa: 1 vez (1992)

Além disso, o São Paulo também tem uma longa história de sucesso em campeonatos estaduais, tendo vencido o Campeonato Paulista 21 vezes.

O clube também tem uma sólida presença no cenário internacional, tendo participado várias vezes de torneios como a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.

4. Atlético Mineiro – 13 675 pontos

Clube Atlético Mineiro, conhecido como Atlético Mineiro ou simplesmente Atlético, é um clube de futebol brasileiro fundado em 1908, localizado na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

O clube tem uma história de sucesso no cenário nacional, tendo vencido vários títulos importantes.

Os principais títulos do Atlético Mineiro incluem:

Campeonato Brasileiro: 2 vezes (1971 e 1972)

Copa Libertadores da América: 1 vez (2013)

Copa do Brasil: 2 vezes (2014 e 2017)

Copa Sul-Americana: 1 vez (2012)

Recopa Sul-Americana: 1 vez (2014)

Campeonato Mineiro: 37 vezes

3. Athletico Paranaense – 13 760 pontos

Athletico Paranaense é um clube de futebol brasileiro fundado em 1924, localizado na cidade de Curitiba, no estado do Paraná.

O clube tem uma história de sucesso no cenário nacional, tendo vencido vários títulos importantes. Os principais títulos do Athletico Paranaense incluem:

Campeonato Brasileiro série B: 1 vez (2001)

Copa Sul-americana: 1 vez (2018)

Copa do Brasil: 1 vez (2019)

Campeonato Paranaense: 26 vezes

2. Palmeiras – 14 458 pontos

Sociedade Esportiva Palmeiras é um clube de futebol brasileiro fundado em 1914, localizado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo.

O clube é considerado um dos maiores e mais tradicionais clubes do Brasil e tem uma rica história de sucesso, tendo vencido vários títulos nacionais e internacionais.

Os principais títulos do Palmeiras incluem:

Campeonato Brasileiro: 10 vezes (1960, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2020)

Copa Libertadores da América: 2 vezes (1999 e 2020)

Copa do Brasil: 5 vezes (1998, 2012, 2015, 2018 e 2020)

Copa CONMEBOL: 1 vez (1998)

Copa Mercosul: 1 vez (1998)

Copa Master da Supercopa: 1 vez (1993)

Copa Sul-americana: 1 vez (2002)

Campeonato Paulista: 22 vezes

1. Flamengo – 17 210 pontos

Por estar em primeiro lugar, muitas pessoas resolvem aproveitar o Bet365 bônus justamente para fazer apostas a favor do time.

O Clube de Regatas do Flamengo, mais conhecido como Flamengo, é um clube de futebol brasileiro fundado em 1895, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro.

O clube tem uma rica história de sucesso, tendo vencido vários títulos nacionais e internacionais e é considerado um dos maiores e mais populares clubes do Brasil.

Os principais títulos do Flamengo incluem:

Campeonato Brasileiro: 5 vezes (1980, 1982, 1983, 1992 e 2009)

Copa Libertadores da América: 2 vezes (1981 e 2019)

Copa do Brasil: 3 vezes (1990, 2006 e 2013)

Copa CONMEBOL: 1 vez (1998)

Copa Sul-americana: 1 vez (2015)

Copa Mercosul: 1 vez (1999)

Campeonato Carioca: 39 vezes

