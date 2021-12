Epagri recebe moção e certificado de responsabilidade social da Alesc

A Assembleia Legislativa, atendendo solicitação do deputado Nilso Berlanda (PL), concedeu na tarde desta terça-feira (14) uma moção de aplauso aos 30 anos de fundação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). Na mesma solenidade foi entregue à presidente da empresa, Edilene Steinwandter, o certificado de Responsabilidade Social.

A homenagem, realizada na Alesc, reconhece simbolicamente a dedicação e o trabalho desenvolvido pela Epagri em prol da agricultura catarinense, a pesquisa agropecuária e à extensão rural. Edilene Steinwandter foi recentemente citada em uma lista de 100 mulheres poderosas do agro brasileiro, elaborada pela revista Forbes.

O deputado Nilso Berlanda ressaltou a importância da estatal. “É com muita alegria estar aqui premiando a presidente da Epagri com a moção de aplauso, como forma de retribuir todo o trabalho que a Epagri vem desenvolvendo no estado. Dizer a todos catarinenses que a Edilene como presidente, inclusive ela é da região de Curitibanos, cidade de Treze Tílias, tem feito um trabalho exemplar. Parabéns a todos os epagrianos.”

A presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, afirmou que as palavras do parlamentar a emocionaram, devido à moção e o certificado serem um reconhecimento que se faz aos mais de 1.600 funcionários da empresa, que no seu dia a dia trabalham com amor, dedicação e comprometimento tanto para a agricultura, como para pesca e a maricultura catarinense. “Receber essa homenagem por parte do deputado Nilso Berlanda nos alegra a todos os epagrianos. Estamos felizes por não ter apenas o reconhecimento dos agricultores, mas desta Casa legislativa, por meio do deputado.”

Responsabilidade social

A Epagri também recebeu pelo segundo ano consecutivo o certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina. Em sua 11ª edição, a certificação tem por por finalidade reconhecer e destacar as empresas privadas, empresas públicas e organizações sem fins lucrativos com atuação em território catarinense que tenham a responsabilidade socioambiental incluída em suas políticas de gestão.

A certificação é concedida a empresas privadas e públicas e organizações com fins não econômicos. Foi instituída pela Lei 12.918, de 23 de janeiro de 2004.

Com informações da Agência Alesc