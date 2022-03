Polícia Civil de Santa Catarina recebe 43 novas viaturas

A Polícia Civil de Santa Catarina ganhou um importante reforço nos serviços de combate à criminalidade: 43 novas viaturas caracterizadas e descaracterizadas. A entrega beneficia municípios de todas as regiões com investimento de R$ 7 milhões por meio de emendas parlamentares estaduais impositivas, exercício 2021, e contrapartida do Governo do Estado com recursos do “SC Mais Segura”. A entrega na manhã desta terça-feira, 15, ocorreu na Assembleia Legislativa (Alesc) e contou com a presença do governador Carlos Moisés.

“É o Governo honrando com os pagamentos das emendas, mas mostra a sensibilidade dos parlamentares em fazer essas escolhas extremamente relevantes e indicar no orçamento do estado aquisição de veículos e equipamentos para a Segurança Pública. A nossa Polícia Civil é uma das polícias que tem a maior taxa de resolutividade de crimes no país ou seja com grandes resultados nas suas tarefas”, disse o governador ao enaltecer o trabalho dos policiais em oferecer sempre os melhores serviços para os catarinenses.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo estadual destacou investimentos históricos que estão sendo feitos na Segurança Pública catarinense. Citou o programa SC Mais Segura, o maior volume de investimento da história do Estado em Segurança Pública. Serão R$ 343 milhões em investimentos até o final de 2022, para a compra de viaturas e equipamentos. Ressaltou que os recursos são próprios dos catarinenses, resultado de uma gestão focada em redução de custos.

“Na Polícia Civil serão ao todo mais de 600 viaturas adquiridas. Estamos praticamente renovando a frota em 60% em um período curto de tempo, além de valorizar a atividade e dar condições dignas de trabalho aos homens e mulheres da nossa Segurança Pública”, enfatizou Carlos Moisés.

Os novos veículos são 28 SUV média caracterizadas; 7 picapes 4×4 caracterizadas; 6 hatch descaracterizados; e 2 picapes descaracterizadas com adaptação para transporte com cães.

O presidente da Alesc, Moacir Sopelsa reforçou a importância dos investimentos e a parceria entre os poderes. “São recursos que vão para os municípios, e aqui no caso Segurança Pública. As pessoas precisam, a sociedade espera por isso. É o governo cumprindo com seu compromisso e a Alesc sendo parceira. Não há coisa melhor que oferecer para população aquilo que é dever do poder público: segurança, educação, infraestrutura e saúde. O Governo do Estado vem fazendo isso. O poder legislativo não pode ficar distante disso, estar junto, acompanhar e apoiar essas boas ações.”

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Marcos Flávio Ghizoni Júnior, pontuou a importância da entrega para otimizar os serviços da Polícia Civil. “A partir de hoje teremos um incremento de quase 7% na nossa frota de viaturas caracterizadas. A maioria desses veículos serão utilizados quando a PC já encerrou as investigações e precisa se fazer presente para finalizá-las definitivamente. É uma ferramenta que chega em boa hora, vinda do governador Carlos Moisés e da sensibilidade do parlamento catarinense. E essa parceria não para por aí, também serão entregues nos próximos meses mais equipamentos tecnológicos, armamentos e outros para a corporação”, informou.

As emendas parlamentares são dos deputados estaduais Rodrigo Minotto, Valdir Cobalchini, Kennedy Nunes, Jerry Comper, Jessé Lopes, Neodi Saretta, Volnei Weber, Mauricio Eskudlark, Coronel Mocelin, Ana Caroline Campagnolo, Moacir Sopelsa, Nazareno Martins, Sargento Lima e Júlio Garcia.

Confira a quantidade e o destino das viaturas:

2 Delegacia de Polícia da Comarca de Forquilhinha

2 Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Caçador

2 Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Joinville

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Porto Belo

1 Delegacia de Polícia do Município de Agronômica

1 Delegacia de Polícia do Município de Witmarsun

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Rio do Campo

1 Delegacia de Polícia do Município de Botuverá

2 Rio do Sul

1 Delegacia de Polícia do Município de Apiúna

1 Delegacia de Polícia do Município de José Boiteux

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Pouso Redondo

4 Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) – uma já entregue

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Concórdia

1 Delegacia de Polícia do Município de Grão Pará

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Capinzal

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Catanduvas

1 Delegacia de Polícia do Município de Ipira

1 Delegacia Regional de Polícia de Laguna

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Trombudo Central

1 Delegacia Regional de Polícia de Porto União

1 Delegacia de Polícia do Município Irineópolis

1 Florianópolis

1 Delegacia de Polícia da Comarca de São Carlos

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Palmitos

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Abelardo Luz

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Tangará

1 Delegacia de Polícia da Comarca de Canoinhas

1 Delegacia de Polícia da Comarca de São José do Cedro

1 Delegacia de Polícia do Município de Ipuaçu

1 Núcleo de Operações com Cães de Florianópolis

1 Núcleo de Operações com Cães de Itajaí

2 Delegacia Regional de Polícia de Concórdia

1 Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Palhoça

1 Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/DRAS)

