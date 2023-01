Livro “O Último Voo” detalha a trajetória de sucesso e o legado do modelo Vinicius Piccoli, vítima de câncer aos 30 anos

Biografia póstuma será lançada no final deste mês e estará disponível para compra durante o evento e, posteriormente, em plataformas digitais.

“O Último Voo” é o nome escolhido para a biografia de Vinicius Piccoli, modelo que fez história na moda nacional e internacional. O livro, escrito por sua mãe, Carmen Bortoncello Piccoli, será lançado no dia 27 de janeiro, às 19 horas, em evento na Câmara Municipal de Abelardo Luz (SC), cidade em que o modelo cresceu. A publicação conta toda a trajetória de Piccoli, desde a infância na pequena cidade do interior de Santa Catarina, a conquista do mundo com o seu trabalho, e também traz detalhes da luta contra o câncer, através do olhar da mãe que sempre foi presente na vida do filho.

De origem humilde, Piccoli trabalhava como mecânico. Aos 19 anos, iniciou sua carreira no mundo da moda e se tornou um dos modelos brasileiros mais requisitados do país. Em uma trajetória de muito sucesso, morou e trabalhou em diversos países, estampou revistas, protagonizou campanhas de grandes marcas e fez parte do casting das melhores agências de modelo do mundo.

Em 2020, o modelo foi diagnosticado com um tumor raro na cabeça e, após lutar incessantemente durante sete meses, faleceu aos 30 anos.

Em suas redes sociais, Vinicius Piccoli tinha o hábito de compartilhar sua rotina e motivar seus seguidores com um estilo de vida saudável e focado. Em algumas publicações era possível vê-lo contando sua história de superação e conquistas ao longo da vida. A biografia já estava em seus planos, sonho o qual a mãe abraçou: “Este livro é um projeto do meu filho e que, agora, está sendo concretizado. Escrevi como uma forma de eternizar seu legado e missão nessa terra, além de também eternizar meu amor incondicional de mãe pelo filho maravilhoso que ele foi”.

Lançamento livro “O Último Voo”

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, 19h

Câmara Municipal de Abelardo Luz

Rua Mal. Cândido Rondon, 400 – Centro | Abelardo Luz-SC

Por Wendy Meira/ Jornalista MTB 81568-SP