Criança morre vítima de meningite bacteriana em SC, sintomas trazem alerta aos pais

Uma menina, de 11 anos, morreu vítima de Meningite Bacteriana por Pneumococo, na segunda-feira (28), em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. A menina, moradora de Bombinhas, deu entrada no Hospital Infantil Pequeno Anjo no dia 23 de fevereiro. Segundo informações da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a paciente deu entrada em estado grave e apresentando sinais clássicos de Meningite e também com exames sugestivos da doença.

A vigilância solicitou alguns exames exigidos pelo Estado, devido a suspeita da doença, sendo assim, recolhemos as amostras biológicas da criança e enviamos ao LACEN – Laboratório de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina. Enquanto isso, o Hospital realizou todas as condutas preconizadas”, informou a Prefeitura de Bombinhas. Os laudos foram liberados pelo LACEN, comprovando o diagnóstico de Meningite Bacteriana por Pneumococo.

“Não é possível determinar como a criança adquiriu a doença, mas, anualmente temos casos desta doença e que podem levar a óbito”, afirmou em nota o município de Itajaí, onde a criança estava internada. A Prefeitura de Bombinhas foi informada sobre o caso. Existem vários tipos de Meningite e as Meningites Bacterianas são consideradas as mais graves. A Meningite confirmada da criança, não requer nenhuma profilaxia aos familiares, amigos ou colegas de escola. Apenas as prevenções rotineiras da doença, como por exemplo: anter ambientes arejados, lavas as mãos com frequência e manter sua carteira vacinal em dia.

O que é Meningite

Meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o Sistema Nervoso Central. Existem vários tipos de meningite. A mais perigosa é a bacteriana, que se não for tratada a tempo pode deixar graves sequelas e até matar. A doença atinge pessoas de qualquer idade, mas principalmente as crianças.

Sintomas são alerta aos pais

Os principais sinais e sintomas da meningite são febre, dor de cabeça intensa e contínua, rigidez na nuca e, nas meningites bacterianas, manchas vermelhas ou arroxeadas na pele.

Em crianças, os sintomas podem não ser tão evidentes, mas uma vez que seja verificada a presença de desânimo, prostração ou moleira, é necessário se dirigir a uma unidade de saúde imediatamente.

Como se tratar

Procurar imediatamente o serviço de saúde e seguir rigorosamente a orientação médica.

Outras formas de prevenção

Manter a higiene corporal; lavar as mãos várias vezes ao dia; ter higiene rigorosa com pratos e talheres usados pelo doente, bem como mamadeiras e chupetas; conservar a casa limpa e arejada e, se possível, ensolarada, principalmente os quartos; evitar locais fechados, cheios de gente e mal ventilados; manter as salas de aula ventiladas, com portas e janelas abertas.