17 cidades de SC vão receber rede 5G; confira a lista

O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), criado pelo edital do 5G, autorizou, nesta quarta-feira (22), a instalação de infraestrutura para o 5G em mais 195 cidades de 21 estados. Em Santa Catarina, 17 cidades vão receber a rede.

Além de Santa Catarina, são 66 municípios em São Paulo, 19 no Rio Grande do Sul, 12 na Bahia, 11 em Mato Grosso, 10 em Goiás, oito no Paraná, oito no Tocantins, oito no Rio de Janeiro, sete em Minas Gerais, seis no Pará, quatro em Alagoas, três no Ceará, três em Pernambuco, três em Rondônia, três em Mato Grosso do Sul, dois no Rio Grande do Norte, dois na Paraíba, um no Maranhão, um no Espírito Santo e um no Amazonas. Confira os nomes clicando aqui.

Segundo o Ministério das Comunicações (MCom), a decisão começará a valer na próxima 2ª feira (27.mar) e possibilita que as operadoras solicitem “a implantação da infraestrutura da quinta geração de redes móveis nestas localidades”. Até o momento, no total, 682 municípios fizeram a limpeza da faixa de 3,5 GHz e estão aptas a implementar o 5G.

“Estamos acompanhando esse processo de liberação da faixa para a quinta geração e a implementação da tecnologia em todo o país. Temos avançado na discussão para que as operadoras possam oferecer este serviço o mais rápido possível e com qualidade. Dessa forma, conseguiremos promover cada vez mais uma inclusão digital digna a todos os cidadãos”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O governo estima que, até o final de junho, aproximadamente 1,6 mil municípios tenham sido liberados para receber a infraestrutura da rede 5G. “As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku”, explica o MCom.

Veja as cidades de Santa Catarina que receberão a rede

Balneário Camboriú

Blumenau SC

Bocaina do Sul

Camboriú

Capão Alto

Chapecó

Cocal do Sul

Criciúma

Guabiruba

Guatambú

Ilhota

Lages

Luiz Alves

Otacílio Costa

Palmeira

Presidente Nereu

São João do Itaperiú