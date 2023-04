Governo divulga resultado preliminar de artesãos catarinenses selecionados para Feincartes

A Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos) divulgou na última quinta-feira, 27, o resultado preliminar de artesãos e entidades representativas do artesanato que vão expor suas peças na Feira Internacional de Artesanato e Decoração (Feincartes), que será realizada em maio no CentroSul de Florianópolis. As inscrições já se encerraram e os participantes podem apresentar recursos até o dia 30 de abril. A lista definitiva será disponibilizada no dia 2 de maio.

Foram selecionados 12 artesãos para categoria individual e 5 entidades representativas ou grupo informal. Além disso, 15 pessoas estão em espera. A lista dos selecionados está disponível no link.

Para o diretor de Emprego e Renda e Coordenador Estadual do Artesanato, Carlos Alberto Arns Filho, a participação vai gerar mais renda e trabalho para os artesãos.

A secretária do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária (Ceaes) da Sicos, Fabiana Lopes Ribeiro, destaca que Santa Catarina terá um espaço especial na Feira. “O diferencial do evento, além da troca de experiência entre os próprios artesãos, é o fortalecimento da atividade no sul do país, com visibilidade internacional”, explica.

Os artesãos, entidades representativas e grupos informais somente poderão comercializar os produtos que foram aprovados pela Comissão de Avaliação – Curadoria, as peças não aprovadas que estiverem expostas serão retiradas.

Os selecionados deverão arcar com as despesas de passagens, translados, hospedagem e alimentação durante todo o evento, mas a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviço (Sicos) ficará responsável por, transportar as peças de artesanato. A Feincartes será realizada de 20 a 28 de maio em Florianópolis.

A Feincartes pretende reunir expositores de 15 países e de vários estados brasileiros.

:: Confira o edital completo aqui

Texto: Pablo Mingoti