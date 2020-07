Motoristas não são encontrados após forte batida frontal na Serra Catarinense

O Corpo de Bombeiros foram acionados na noite deste último sábado, por volta das 19h40min, após um grave acidente no km 228 da BR-282, tendo como referência as proximidades da Fazenda Boqueirão, no município de Lages.

Ao chegar no local, o Bombeiros encontraram um senhor (idade não confirmada) sentado no banco dianteiro do carona, preso com as pernas na ferragem do veículo Palio Weekend vermelha com placa de Rio do Sul/SC. O mesmo estava consciente, confuso, pouco comunicativo, apresentava politraumatismo em membros inferiores .

Após realizado a retirada da vítima, a mesma foi conduzida pela equipe da USB 07 (SAMU). A guarnição do Corpo de Bombeiros permaneceu na cena da ocorrência auxiliando nos demais procedimentos como limpeza de pista.

Já no segundo veículo envolvido, um Audi A4 preto com placa de Fraiburgo/SC, não havia ninguém. Ambos os condutores dos veículos não estavam na cena da ocorrência e não foi possível identificá-los. Assim como não foi possível identificar o nome completo e idade da vítima, não havia documentos com o mesmo e nenhuma outra informação além do nome relatado pelo mesmo.

Acidente deixa vítima fatal logo após o primeiro acidente na BR-282

Momentos após o primeiro acidente, por volta das 20h50min, o Corpo de Bombeiros foi novamente acionado para atender a uma outra ocorrência de natureza grave, também na BR 282, próximo ao trevo da cidade de São José do Cerrito envolvendo 2 veículos com aproximadamente 4 vítimas, com ferimentos generalizados.

Ao chegar no local os Bombeiros encontraram 3 ocupantes e um veículo e outro outro veículos apenas o condutor. A guarnição primeiramente avaliou a vítima que estava sozinha no veículo Uno branco, placas São José do Cerrito/SC, conduzido por um senhor de 65 anos, que estava preso pelas pernas nas ferragens e não apresentava sinais vitais.

Seguidamente os bombeiros prestaram socorro aos feridos do outro veículo, um GM Ágile branco, com placas de Lages/SC, no mesmo encontravam-se 3 pessoas. a primeira a ser retirada foi uma senhor de 59 anos, a mesma estava sentada no banco traseiro do veículo, sem cinto de segurança relatando fortes dores na perna esquerda, vítima apresentava suspeita de fratura de fêmur esquerdo.

Após, a guarnição realizou a avaliação e imobilização do condutor do um homem de 28 anos, o qual estava sentado em seu banco, usava cinto de segurança, relatava dores no membro superior esquerdo, porém sem ferimentos aparentes que foi retirado com a utilização de maca rígida.

E por último os bombeiros realizaram a retirada e imobilização cervical e avaliação da vítima que estava no banco dianteiro do carona, um senhor de 64 anos, o mesmo estava consciente, orientado, comunicativo, usava cinto de segurança, relatando dor no tórax.

